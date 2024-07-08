Mourinho ile görüştü: Fenerbahçe Serdar Aziz ile yolları ayrılıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, defans oyuncusu Serdar Aziz ile yolları ayırma kararı aldı. Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra kamptan ayrılan Serdar Aziz'in transfer görüşmesi yapması için izin verildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."