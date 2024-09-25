Mourinho'dan Galatasaray derbisi sonrası basın açıklaması tepkisi: Saygısızlık yapılan kişi benim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi sonrası yaşanan gecikmelerden rahatsızlığını dile getiren Mourinho, basın toplantısına alınmamasına tepki gösterdi.

Mourinho, "Saygısızlık yapılan kişi benim" diyerek, 24 yıllık kariyerinde hiçbir zaman basın toplantılarından kaçmadığını vurguladı. Galatasaray derbisi sonrası 70 dakika bekletildiğini söyleyen Mourinho, "Maç biter bitmez flaş röportaja gittim, basın toplantısına katılmamamın sonuçla ilgisi yok. 70 dakika beklemek saygısızlık" ifadelerini kullandı.

"Mağlubiyetten sonra acı çektik"

Galatasaray derbisi sonrası motivasyon hakkında konuşan Mourinho, "Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz. Derbi kaybederseniz üç katı acı çekersiniz. Bu mağlubiyet bizi yaraladı ama aynı zamanda motive edici olabilir" dedi. Tecrübeli teknik adam, yarınki maçta en iyi takımı sahaya süreceklerini belirterek, oyuncularına güvendiğini ifade etti.

"İrfan Can yarın oynayacak"

Mourinho, İrfan Can Kahveci’nin performansına dair gelen bir soruya, "Katılıyorum, İrfan Can Kahveci yarın oynayacak" diyerek, oyuncunun yarınki maçta ilk 11'de yer alacağını belirtti. Rotasyon yapacağını da söyleyen Mourinho, bazı dinamikleri değiştireceğini vurguladı.

"Sorumluluk bizde"

Mourinho, derbide alınan sonuç sonrası başkan Ali Koç'a yönelik eleştirilere de yanıt verdi. "Maçı başkanımız oynamadı, biz oynadık. Sorumluluk bende ve oyuncularımda" diyen Mourinho, taraftarların etkisi altında oldukları sosyal medya manipülasyonlarına da değinerek, dengeli bir takım olmanın önemini vurguladı.

Yarınki maç öncesi motivasyon

Mourinho, yarın Union Saint-Gilloise karşısında galip gelmek için en iyi 11'i sahaya süreceklerini belirtti. Mourinho "Bizim için tek yol maç kazanmak. Hedefimiz yarın galibiyetle sahadan ayrılmak" dedi.