Muğdat Çelik Galatasaray'da

28 Haziran 2018

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2018-2019 sezonu için anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Muğdat Çelik'e 2018-2019 futbol sezonu için 2 milyon lira sabit ücret verilecek. Ayrıca deneyimli futbolcuya, forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 8 bin lira, Türkiye Kupası müsabakaları için ise 4 bin lira prim ödenecek. Muğdat Çelik, imza parası olarak 500 bin lira alacak.

Tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunda 20 Süper Lig ve UEFA maçında ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmesi kendiliğinden uzayacak. Bu durumda 2019-2020 sezonu için 2 milyon sabit ücret alacak Muğdat Çelik'e, görev aldığı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın elde edeceği her bir puan için 8 bin lira, Türkiye Kupası müsabakaları için ise 4 bin lira ödeme yapılacak.

Muğdat Çelik, 2019-2020 sezonunda 20 Süper Lig ve UEFA müsabakasında ilk 11'de başlaması halinde sözleşme bir sezon daha kendiliğinden uzayacak. Bu durumda 2020-2021 sezonu için 2 milyon 300 bin lira sabit ücret alacak deneyimli futbolcuya, forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 10 bin lira, Türkiye Kupası müsabakaları için ise 5 bin lira ödenecek.

Kaynak: AA