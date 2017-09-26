Mustafa Koç’un hayalini eşi hayata geçirdi

26 Eylül 2017

YASEMİN SALİH

Koç Holding’in yönetim kurulu başkanıyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mustafa V. Koç’un sporcu kişiliği bir ödül programının temellerini attı. Bu yıl ilki gerçekleşen Mustafa V. Koç Spor Ödülleri’nde jüri, 98 aday arasından değerlendirme yaparak milli okçu Gizem Girişmen ve milli güreşçi Taha Akgül’ü ödüle layık gördü. Ödüllerin açıklanmasından önce gazetecilerle bir araya gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, “Mustafa, sporun her dalına ilgiliydi. Onun acısı hala çok taze. Sevgili Mustafa’nın en büyük hayallerinden birini hayata geçiriyoruz. O birçok dalda spor yapıyordu. Türkiye gibi büyük nüfusa sahip bir ülkeden az sayıda olimpiyatçı çıkmasına çok üzülüyor ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyordu. Ölümünden önce böyle bir ödül programı üzerinde çalışıyordu. O başlattı ancak tamamlayamadı. Bizler ailesi olarak ve özellikle kızlarımız Esra ve Aylin’le birlikte, her zaman bu ödülü geliştirerek, doğru kişilere ulaşmasını sağlayacak enerji ve isteğe sahibiz ” dedi.

Olimpiyat değerleri esas Amaçlarının Mustafa Koç gibi spor tutkusu ve yeteneği olan gençleri desteklemek, sportmenliği ve etik değerleri teşvik etmek olduğunu ifade eden Caroline Koç, bu nedenle ödül programının temelini olimpik değerlerin oluşturduğunu belirtti. Koç, “Milli Olimpiyat Komitesi’yle birlikte bu projeyi hayata geçirdik. Olimpiyat değerleri ödül sürecinde hareket noktamız olarak belirlendi. Bunlar mükemmelik, saygı ve dostluk başlıklarını taşıyor. Normalde ödül her yıl bir kişiye verilecek ancak bu yıl gelen başvurular arasında bir kişiyi seçmekte zorlandık. Yönetmeliğin tanıdığı esneklikten yararlanarak bu yıl istisna yaptık ve iki kişiyi ödüllendirmeye karar verdik” diye konuştu.

Ödül programıyla ilgili çalışmaya bir yıl önce başladıklarını da vurgulayan Koç, süreci şöyle anlattı: “Haziran ayında Milli Olimpiyat Komitesi’yle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinden sporla ilgili 2 bin noktaya davet gönderildi. Gerekçeleriyle birlikte adaylar sunmaları istendi. 98 aday geldi. Değerlendirmede bu adayların sadece kendilerini değil çevrelerini de sporu teşvik etmek adına ne kadar etkiledikleri ve kişilik özellikleri ön planda tutuldu. Dört kişilik seçici kurul bu sayıyı üçe indirdi. Daha sonra jüri üyeleri ödülün sahiplerini belirledi.”

"Her an özlüyoruz"

Eşi Mustafa Koç’un çok iyi bir yönetici, eş ve baba olduğuna vurgu yapan Caroline Koç özlemini, “Aklımızdan geçmediği bir gün bile yok. Spor ödülünde öne çıkan kriterler birebir Mustafa ile örtüşen değerler. Onun dostluk için efor sarfetmesine gerek yoktu, doğasında vardı. İnsanlar onun sıcak ve dost tarafını çok sevdi. Ara bulan, yumuşak üslubu olan biriydi” sözleriyle dile getirdi. Caroline Koç, eşinin hayalleriyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: “Bazen emeklilik nasıl olur diye düşündüğünde, ‘inanamıyorum, düşünsene nasıl bol bir zaman, neler neler yapılır’ diyordu. Bir kitap bitirme planı vardı. Dalmak işini ilerletmek istiyordu. Köpekbalıklarının fotoğrafını çekmek, buna özel bir kitap çıkarmak istiyordu. Bir de maket uçaklara olan tutkusundan dolayı bu işe daha çok vakit ayırmak istiyordu.”

Ödül 200 bin TL

Mustafa V. Koç Spor Ödülü, bundan böyle her yıl verilecek. Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu'nda, Ahmet Ayık, Fikret Ünlü, Gıyaseddin Demirhan ve Hasan Arat var. Jüride ise Başkan Caroline Koç, Ömer Koç, Uğur Erdener bulunuyor. Ödülün tasarımı Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Chermayeff ’e ait. UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı’nın bestecisi olan Tony Britten da Mustafa V. Koç Spor Ödülü için özel bir müzik besteledi. Caroline Koç, ödülün kapsayıcılığı hakkında bilgi verirken “Bazen bir köy okulundaki beden eğitimi öğretmeni, bir anne ya da bir antrenör de bu ödüle layık görülebilir” açıklamasında bulundu.

10 milyonluk bağışla 3 bin kız öğrenciye destek

Mustafa Koç’un ölümünün ardından onun anısını yaşatmak üzere birçok çalışma yaptıklarının altını çizen Caroline Koç, bunlardan birinin de bir fon oluşturmak olduğunu hatırlattı. Cenazenin ardından gönderilen çelenklerin karşılığında 2.5 milyon liralık bağış toplandığını söyleyen Caroline Koç, “Bununla Türk Eğitim Vakfı bünyesinde Mustafa Koç Fonu oluşturduk. Bu rakam Koç Topluluğu şirketlerinden gelen bağışlarla 10 milyon liraya yükseldi. Bu parayla 10 yıl boyunca meslek liselerinde eğitim gören 3 bin kız öğrenciye burs aktarılacak” şeklinde konuştu.

'Özgür kızlar büyütmek istiyorum'

Mustafa Koç’un ölümünün ardından Koç Topluluğu yönetiminde bir istisna gerçekleşmiş ve eşi Caroline Koç, yönetim kuruluna girmişti. Eşinin şirketteki odasını kullanan Caroline Koç, zaten birlikte dekore ettikleri mekanda hiçbir değişiklik yapmadığının altını çizdi. Yönetim kurulu toplantılarına iyi hazırlandığını ve fikir beyan etmek üzere katıldığını vurgulayan Koç, kızları Aylin ve Esra’nın da Koç Topluluğu şirketlerinde görev almakla ilgilendiklerini ifade etti. Koç, “Bir anne olarak 'independent kızlar (özgür)' büyütmek arzusundayım. Benim için önemli olan bu. Büyük kızım yurtdışında mastır yapmak istiyor. Sonrasında yine yurtdışında iş deneyimi yaşamayı da planlıyor. Daha sonra dönmeyi düşünüyor” dedi.