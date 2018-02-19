NBA All-Star maçını James'in takımı kazandı
NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun üçüncü ve son gününde düzenlenen 67. All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun üçüncü ve son gününde, formatı değişen 67. All-Star maçı için kaptan olarak seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi.
Geçen yıllardaki NBA All-Star maçlarının aksine büyük savunma mücadelesine sahne olan maçta, James'in oluşturduğu takım Curry'nin takımını 148-145 yendi.
Maçın "En Değerli Oyuncu" (MVP) ödülüne layık görülen James, kariyerinde üçüncü kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.
Kaynak: AA