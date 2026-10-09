NBA Europe için geri sayım başladı: Real Madrid ve Milan da devrede!

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa basketbolunun geleceğini şekillendirebilecek NBA Europe projesinde kulüpler, yatırımcılar ve yöneticiler arasındaki temaslar sürüyor.

İtalya'daki Como Gölü kıyısında gerçekleştirilen EuroLeague hissedarlar toplantısının ardından gelen açıklamalar, yeni lig konusunda farklı kesimlerin harekete geçtiğini ortaya koydu.

NBA ve FIBA'dan yeni lig için ortak açıklama

NBA ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler basketbol ligi kurma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

İki kuruluşun ortak açıklamasında, EuroLeague, FIBA ve NBA arasında kurulabilecek bir ortaklığın kulüplere, oyunculara ve taraftarlara fayda sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa basketbolunun büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi ve daha güçlü, sürdürülebilir bir basketbol ekosistemi oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

NBA Europe ne zaman başlayacak?

Londra'da düzenlenen Leaders Week konferansında konuşan NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, yeni ligin başlangıç takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aivazoglou, NBA Europe'un Avrupa basketbolunun geleneklerini koruması gerektiğini belirterek projenin dışarıdan dayatılan bir organizasyon gibi algılanmasının başarıyı engelleyebileceğini söyledi.

Avrupa basketbolunun küresel bir spor markasına dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Aivazoglou, başlangıç takvimine ilişkin şu ifadeyi kullandı: "Gelecek yıl başlama planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz."

Milan, NBA Europe'da takım kurmayı değerlendiriyor

Yeni lig projesine yönelik en dikkat çekici açıklamalardan biri, İtalya'nın köklü futbol kulübü Milan'ın ana sahibi RedBird Capital'den geldi.

RedBird Capital yöneticisi Brandon Snow, Londra'daki konferansta NBA Europe bünyesinde bir franchise oluşturmayı ciddi biçimde değerlendirdiklerini açıkladı.

Snow, NBA ile yürütülen görüşmelerde iki taraf için uygun bir model geliştirilmesine yönelik yaklaşımdan memnun olduklarını belirtti.

Milan markasının basketbola taşınabileceğini ifade eden Snow, şunları söyledi:

"Basketbola sıfırdan başlayacağız. Bu nedenle Milan markasından ve onun kültürel gücünden yararlanıp bunu basketbola taşımaya çalışacağız."

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez de NBA Europe'u istiyor

NBA Europe'a ilgi gösteren bir diğer önemli isim ise Real Madrid Başkanı Florentino Pérez.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan üst düzey bir EuroLeague kulübü kaynağı, Pérez'in projeyi yakından takip ettiğini aktardı.

Kaynağa göre Real Madrid Başkanı, NBA Europe'un mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesini istiyor ve projedeki gelişmeler hakkında sürekli güncel bilgi talep ediyor.

Panathinaikos'un sahibinden NBA çıkışı

Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos da Como'daki toplantı sırasında yaptığı açıklamalarla tartışmalara katıldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Giannakopoulos, NBA'in Avrupa basketboluna yatırım yapmak ve EuroLeague'i kendi dünyasının bir parçası haline getirmek istediğine dikkat çekti.

Gelinen noktadan gurur duyduğunu belirten Yunan iş insanı, taraflara ortak çözüm çağrısında bulundu.

Olympiakos ve bazı kulüplerin yaklaşımını da eleştiren Giannakopoulos, basketbolun büyümesine yeterince önem verilmediğini savundu.

Giannakopoulos, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Basketbol, zengin çocukların oyuncağı değildir."

NBA koçu Kenny Atkinson: Ekonomik canlanma yaratabilir

NBA Europe projesine destek veren isimler arasında Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson da bulunuyor.

Ağustos ayının sonunda NBA ve FIBA tarafından İstanbul'da düzenlenen Basketball Without Borders etkinliğinde konuşan Atkinson, yeni ligin özellikle Avrupalı oyuncular açısından önemli fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

NBA'in Avrupa'daki kulüplerle daha yakın ilişkiler kurabileceğini ve oyuncuların değerlendirilmesinde yeni imkânlar sağlayabileceğini belirten Atkinson, projenin ekonomik etkilerine de dikkat çekti.

Atkinson, NBA Europe hakkındaki değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Gerçekten müthiş bir şey... Açıkçası ekonomik anlamda da bir canlanma olacağını düşünüyorum."

NBA ve FIBA'nın yeni lig konusundaki kararlılığı sürerken Real Madrid, Milan, Panathinaikos ve NBA çevresinden gelen açıklamalar, NBA Europe'un Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin tartışmaların merkezinde yer almaya devam ettiğini gösteriyor.