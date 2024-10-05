Osimhen maskesi yasaklandı: Galatasaray'dan resmi açıklama!

Galatasaray taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Victor Osimhen maskesi için sürpriz bir yasak kararı geldi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, spor yasası gereği Osimhen maskelerinin stadyuma alınmayacağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Rigas Skola (RFS) maçında forma giyemeyen ve Alanyaspor karşılaşmasında da oynaması beklenmeyen yıldız futbolcunun maskesi, taraftarlar arasında büyük ilgi görüyordu.

Kulüpten resmi açıklama geldi: Stada alınmayacak

Galatasaray Kulübü, taraftar mağazalarında satışa sunduğu Osimhen maskeleri hakkında önemli bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasında, maskelerin maç günlerinde stadyuma alınmayacağı vurgulandı. Güvenlik gerekçesiyle alınan bu karar, spor yasasına uygunluk açısından uygulanacak.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz.”

Galatasaray taraftarı şaşkın

Bu karar sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden kulübe yoğun tepkiler göstermeye başladı. Taraftarlar, kulüp tarafından satışa sunulan maskelerin stadyuma alınmamasını eleştirirken, bu yasak kararının geri çekilmesi yönünde taleplerde bulunuyor.

Victor Osimhen, Napoli’de oynadığı dönemde yüz kemiklerinden geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre özel bir maske ile sahaya çıkmıştı ve bu maske onunla özdeşleşmişti. Galatasaray'da da maskeli bir şekilde antrenmanlara çıkan yıldız futbolcunun maskesi, kısa sürede taraftarlar arasında popüler hale gelmişti.