Özbek: Fatih Terim zarar görüyor

19 Aralık 2017

Olağanüstü seçimli genel kurur kararı alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek merak edilen konulara açıklık getirdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybederek üst üste 4. deplasman mağlubiyetini alan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan bu düşüşün ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, dün teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayırdı ve olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Alınan kararlar ve son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özbek'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

- Fatih Terim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylıdır. Dolayısı şu periyotta, aşağı yukarı 1.5 aydan beri Terim etrafında devamlı bir tartışma dönüyor. Sevgili Fatih'e zarar veriyor. Niye biz Galatasaray'ın sembolleşmiş bir ismini yıpratmaya çalışıyoruz? Elbette ki Galatasaray'a hizmet aşamasına gelindiği zaman yönetim kurulu tüm değerlendirmeleri yapmak zorundadır. Onun için bu tarz isimlerin yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum.

"Son güne kadar Tudor'a destek verdim"

- Son güne kadar Tudor'a destek verdim fakat Tudor, öyle bir linçe uğradı ki hepiniz biliyorsunuz. 9 puan öndeyken tartışmalar başladı. Galatasaray'a hizmet etmek seviyesinden uzaklaşmaya başladı. Gerek psikolojik gerek fiziksel durumu bu tartışma ve eleştirilerden etkilendi. Buradaki en önemli husus, Galatasaray'ın menfaatleri... Herkes bir amaca hizmet ediyor. Galatasaray'ın başarısı için çalışıyoruz. Dolayısı ile bu çizgiden uzaklaşırsanız; kimse kusura bakmayacak. Eğer yönetimse yönetim gider, eğer antrenörse antrenör gider. Bir tek kriter var; o da Galatasaray'a başarılı hizmet verme kriteri. Bu hedefte sapma olursa kimse Galatasaray'da kalamaz.

Yeni yönetimin görev süresini açıkladı

- Galatasaray'da 3 aylık seçim mi daha faydalı yoksa gelecek yeni yönetime gerekli zamanı tanımak mı lazım? Seçime herkes eşit şartlarda girsin istiyoruz. Dolayısıyla yeni gelecek seçime girecek arkadaşların kabahati ne? Onların da projeleri var. Onlar da Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. Bu yüzden seçilen kişinin 3 yıl daha kalması daha uygun bir süre. Eğer böyleyse o zaman biz niye dönüyoruz ve diyoruz ki '4 ay mı olacak?' Burada süreci zaten yeterli görseydik hala yönetimde olurduk.