Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Milli boksör Esra Yıldız Kahraman son 16'da
Milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, boks branşında mücadele ettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Malili rakibini yenerek son 16 turuna yükseldi.
AA
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, North Paris Arena'da yapılan kadınlar 57 kilo ilk tur müsabakasında Malili Marine Fatoumatta Colette'yle mücadele etti.
Rakibini 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Esra, 2 Ağustos Cuma günü Tunuslu Khouloud Hlimi ile karşılaşacak.