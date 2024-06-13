Paris 2024 Olimpiyatları Dünya Kota Yarışması Antalya'da yapılıyor
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde organize edilen Paris 2024 Olimpiyatları Dünya Kota Yarışması'nda son olimpiyat kotaları sahiplerini bulacak. Bugün resmi antrenman atışlarının yapıldığı yarışmada müsabakalar, yarın başlayacak.
AA
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Okçulukta dünya kota yarışması, 84 ülkeden 309 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenleniyor.
Türkiye, organizasyonda kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası elde etmeye çalışacak. Yarışmada milli takımı Dünya Yenihayat, Fatma Maraşlı ve bireyselde olimpiyat kotasını daha önce alan Elif Berra Gökkır temsil edecek.
Milli takımı ilgilendiren klasik yay kadınlar takım müsabakaları, yarın yapılacak. Olimpiyat kota yarışması, 17 Haziran Pazartesi günü sona erecek.