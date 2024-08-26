Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 94 sporcu temsil edecek

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele etmek üzere ülkemizi temsilen, golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı. Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 48 kadın ve 46 erkek sporcu temsil edecek.

Türkiye, golbol ve futbol branşlarında takım olarak Paris 2024'te yer alacak. Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 sporcu bulunuyor.

Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.

Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı: Atletizm

Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu. Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli sporcular 4 kota aldı. Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.

Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.