Paris Olimpiyatı’nda Türkiye’yi yelkende 8 sporcu temsil edecek

Necmi ÇELİK

Yelken branşında 6 kotada 8 sporcunun katılacağı yarışlar, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Yelken branşında yarışmak üzere ülke kotası alan 63 ülke içerisinde en fazla sporcu ile Olimpiyat Oyunları’na katılan 10 ülke arasında yer alan Türk Yelken Olimpik Takımı, Ecem Güzel (ILCA 6 Sınıfı), Yiğit Yalçın Çıtak (ILCA 7 Sınıfı), Beste Kaynakçı (Nacra 17 Sınıfı), Alican Kaynar (Nacra 17 sınıfı), Derin Atakan (Formula Kite sınıfı), Deniz Çınar (470 Mix sınıfı), Lara Nalbantoğlu (470 Mix sınıfı), Merve Vatan’dan (IQ Foil sınıfı) oluşuyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak yaptığı konuşmada, “Eylül 2021 tarihinden bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız, lojistik sponsorumuz Arkas Line, sportif kadrolarımız, kulüplerimiz ile birlikte yürüttüğümüz olimpik kampanyada mücadele ettiğimiz 8 yelken sınıfının 6'sında ülke kotasını almış bulunuyoruz.

2024 Olimpiyatları’na katılacak Türk sporcuların (63 kişi), yüzde 13’ünün (8 kişi) yelken branşından olması ve Türk yelken kafilesindeki kadın sporcu sayısının erkek sporcu sayısından fazla olması bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi ve desteklerinden dolayı Arkas’a, Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hakko’ya, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine teşekkür etti. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da “Çorbada benim de tuzum olduğu için gurur duyuyorum” diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Yelken Yarışması, toplam 330 sporcu kotası ile 10 sınıfta yarışmalara ev sahipliği yapacak. Her bir ülkenin ulusal olimpiyat komitesinin 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki kota sayısı toplam 14 sporcudan oluşuyor. Yelken branşında ILCA 7 (Erkek), ILCA 6 (Kadın), 49er, 49erFX, Nacra 17, RS:X (erkekler ve kadınlar), 470 Mix, Formula Kite (erkekler ve kadınlar) olmak üzere 10 farklı sınıf bulunuyor.