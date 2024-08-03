Paris Olimpiyatları'nda mücadeleye devam...
2024 Paris Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı zorlu mücadeleler veren sporcularımızın bugünkü programı da oldukça yoğun. 8 kategoride yarışacak 23 Türk sporcunun yer alacağı yarışları TRT Spor, TRT Spor Yıldız, Eurosport 1 ve Eurosport 2'den takip etmek mümkün. İşte günün Olimpiyat Programı...
AA
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Sabah saatlerinde başlayan ve 8 sporcumuzun yer aldığı Judo Karışık Takım Mücadelesi sonrasında, günün ikinci yarışı Atıcılık alanında olacak. Kadınlar skeet elemelerinde yer alacak Sena Can'ın ardından tüm gün olimpiyat programında Türk sporcuların yer alacağı yarışların program detaylarını sizin için derledik...