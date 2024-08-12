Paris Saint Germain'in İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, yeni transferi Cher Ndour'un bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli basın mensubu,

Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

Bilgilerinize."

Cher Ndour Kimdir?

2004 yılında İtalya'nın Brescia şehrinde doğan Cher Ndour futbola Atalanta altyapısında başladı. 2020 yılında Benfica'ya transfer olan Ndour, Portekiz temsilcisinin 23 yaş altı ve B takımlarında forma giydikten sonra 2023'te PSG ile anlaştı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Braga'ya kiralanan genç futbolcu, 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesi beklenen İtalyan orta sahanın, PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.