Pascal Nouma, OKX Dünya Futbol Deneyimi alanında sevenleri ile buluştu

Global kripto para borsası OKX, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Borsa, bu kapsamda bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Fransız futbolcu Pascal Nouma’nın katılımıyla bir imza günü düzenledi. Türk futbolseverler, 9 Aralık 2022’de Vadistanbul OKX Dünya Futbol Deneyimi alanında gerçekleştirilen etkinliğe yoğun bir katılım gösterdi. Pascal Nouma, sevenleriyle bir araya gelirken, özel yapım OKX toplarını ve OKX Football Experience tişörtlerini imzaladı.

İngiltere Premier Lig’in önde gelen takımlarından Manchester City’nin ve McLaren Formula1 Takımı’nın sponsoru olan OKX, düzenlediği etkinliklerle spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Pascal Nouma imza gününde keyifli dakikalar yaşandı. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan ünlü futbolcu, imza gününün ardından futbolseverlerle birlikte deneyim alanındaki dev ekrandan Brezilya-Hırvatistan maçını takip etti. Penaltılara giden karşılamayı 4-2’lik skorla Hırvatistan kazandı.

"Sporseverlerle buluşmaya devam edeceğiz”

OKX Dünya Futbol Deneyimi alanında düzenlenen Pascal Nouma imza gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKX Türkiye Pazarlama Direktörü Ahmet Onur Yeygün, “2022 FIFA Dünya Kupası sürecinde düzenlediğimiz etkinlikler futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dünya Kupası coşkusu devam ederken futbolseverleri eğlenceli etkinliklerle buluşturmak istiyoruz. Bugün de Vadistanbul’daki Dünya Futbol Deneyimi alanında Pascal Nouma’yı aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Spor organizasyonları hepimizi bir araya getiriyor. Ünlü futbolcu, bu özel imza gününde ziyaretçilerle bir araya gelerek, onların Dünya Kupası heyecanına ortak oluyor. OKX olarak, deneyim alanında bizleri yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, düzenleyeceğimiz yeni etkinliklerle sporseverlerle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.