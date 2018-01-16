Passolig, 3.4 milyondan fazla kişinin cebinde

16 Ocak 2018

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Passolig uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldız transferler ve artan oyun kalitesiyle statlardaki seyirci sayılarının yükseldiğini söyleyen Kazancı, geçen sezonun ilk yarısıyla kıyaslandığında seyirci sayısında gözle görülür bir artış yaşandığına dikkati çekerek, "Geçen seneye oranla Süper Lig'de yüzde 44, TFF 1. Lig'de yüzde 13 oranında artış gözlendi. Seyirci sayısındaki pozitif değişimden de anlaşılacağı üzere Passolig Kart sahibi taraftarların sayısı da 3,4 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.

Kazancı, taraftar desteğinin, takımların saha içindeki motivasyonunu pozitif anlamda etkilediğini, bununla kulüplerin maç günü gelirlerini de ciddi anlamda yükselttiğini vurgulayarak, "2016-2017 futbol sezonunun ilk 17 haftasında, TFF 1. Lig'de 359 bin 619 seyirci statlara giriş yaparken, bu sezon ilk 17 haftalık süreçte seyirci sayısı 404 bin 836'ya ulaştı. Seyirci sayısındaki yüzde 13 oranındaki bu artışta, tribünlerdeki taraftar desteği ile dikkati çeken MKE Ankaragücü Kulübü'nün de önemli bir etkisi bulunmaktadır." diye konuştu.

Ankara takımlarının Passolig Kartlı taraftar sayısı sıralamasıyla ilgili de bilgiler aktaran Kazancı, şöyle devam etti:

"Osmanlıspor, 23 bin 829 ile birinci sırada bulunuyor. Ankaragücü, 17 bin 967 ile ikinci, Gençlerbirliği ise 16 bin 4 ile 3. sırada yer alıyor. Ankara kulüplerini destekleyen Passolig Kart sahibi futbolseverlerin ilçe bazında dağılımına bakarsak, Çankaya ilçesinde en çok Gençlerbirliği, Keçiören'de MKE Ankaragücü, Sincan'da ise Osmanlıspor taraftarları önde. Sezonun ilk 17 haftası boyunca Ankara'daki Osmanlı Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadı, 100 bine yakın futbolseveri ağırladı. 2016-2017 futbol sezonunun ilk 17 haftasında, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor kulüplerinin ev sahibi oldukları maçlarda 65 bine yakın futbolsever statlarda yer alırken, bu sezon MKE Ankaragücü'nün TFF 1. Lig'e yükselişiyle tribünlerdeki seyirci sayısı da yüzde 53 oranında yükseldi ve 100 bine yaklaştı."

Ankaragücü rakiplerini solladı

MKE Ankaragücü Kulübü'nün TFF 1. Lig'e yükselmesiyle e-bilet sistemine dahil olduğu 5 aylık süreçte Passolig Kartlı taraftar sayısının 17 bin 967'ye ulaştığını anlatan Kazancı, "Ankaragücü, TFF 1. Lig'deki birçok takımı Passolig Kart Ligi'nde geride bıraktı. İç saha maçlarındaki 7 bin 109 seyirci ortalamasıyla TFF 1. Lig ortalamasının (2 bin 646) neredeyse 3 katına çıkan kulüp, Eskişehirspor'dan sonra TFF 1. Lig'in en fazla seyirci ortalamasına sahip kulübü oldu. Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu 8 lig maçını 41 farklı logolu Passolig Kart sahibi taraftar seyretti. Gençlerbirliği Passolig Kartlılar ise bu taraftarlar arasındaki en yüksek orana sahipti. Bu da dikkat çeken bir nokta oldu. Türkiye'nin birçok ilinden MKE Ankaragücü logolu Passolig Kart satın alınırken, Ankara dışında en çok kart alınan iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir ve Konya oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA