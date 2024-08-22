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PFDK'dan Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

PFDK, Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

PFDK, Fenerbahçe - Göztepe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Göztepe'ye ise 2 maç saha kapama cezası verildi.