PFDK'dan Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı.
PFDK, Ali Koç'a 504 Bin TL para cezası verildiğini duyurdu.
PFDK, Fenerbahçe - Göztepe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Göztepe'ye ise 2 maç saha kapama cezası verildi.