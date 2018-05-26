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Premier Lig'e yükselen son takım Fulham oldu

İngiltere Championship play-off finalinde Aston Villa'yı 1-0 yenen Fulham, Premier Lig'e adını yazdırdı.

Premier Lig'e yükselen son takım Fulham oldu
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İngiltere Championship play-off finalinde Aston Villa'yı 1-0 yenen Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Wembley Stadı'nda oynanan final maçında 23. dakikada ağları sarsan Fulhamlı Tom Cairney, takımının mücadeleden 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Karşılaşmayı kazanarak Premier Lig'e yükselen Fulham'da Denis Odoi, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Daha önce Cardiff City ve Wolverhampton Wanderers, Premier Lig'e yükselmişti.

Kaynak: AA

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