Premier Lig'e yükselen son takım Fulham oldu
İngiltere Championship play-off finalinde Aston Villa'yı 1-0 yenen Fulham, Premier Lig'e adını yazdırdı.
İngiltere Championship play-off finalinde Aston Villa'yı 1-0 yenen Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.
Wembley Stadı'nda oynanan final maçında 23. dakikada ağları sarsan Fulhamlı Tom Cairney, takımının mücadeleden 1-0 galip ayrılmasını sağladı.
Karşılaşmayı kazanarak Premier Lig'e yükselen Fulham'da Denis Odoi, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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Kaynak: AA