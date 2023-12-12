PSG’nin % 12.5’i artık Amerikalıların

Bir yıldan bu yana devam eden görüşmeler sona erdi ve Paris Saint Germain’in Katarlı sahipleri, Fransız ekibinin yüzde 12.5’ini Amerikalı yatırım şirketi Arctos Partners’a satmayı kabul etti. İngiliz Financial Times gazetesi, Amerikalı şirketin ne kadar ödeyeceğinin açıklanmadığını belirtirken, Fransız ekibinin bugün 4.2 milyar euro değer biçildiğine dikkat çekti.

Katar devletine ait Katar Yatırım Otoritesi (QSI), PSG’yi 2011 yılında 70 milyon euroya satın aldı. Bugüne kadar takıma, aralarında 300 milyon euroya mal olan antreman sahası da dahil, tam 1.5 milyar euro yatırım yapıldı. Katarlı sahiplerinin yönetiminde Fransa ligindeki 11 sezonda 9 kez şampiyonluk kupasını kaldıran PSG’nin tek eksiği Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak oldu.

Bugün dünyanın en değerli 7’nci kulübü olan PSG, 2021/22 sezonunda 654 milyon euro gibi rekor kâr elde etti. Peki, paraya ihtiyacı yokken, Fransız ekibinin Katarlı sahipleri neden yüzde 12.5’lik satışa onay verdi? Şirketten yapılan açıklamaya göre bunun iki nedeni bulunuyor: 1) Altyapı yatırımları için fon yaratmak. 2) ABD pazarına açılmak…

"Fikir ve yenilik getirecek"

Bu yılın başında QSI, NBA takımı Washington Wizards, WNBA takımı Washington Mystics ve hokey takımı Washington Capitals’ın sahibi olduğu Monumental Sports and Entertainment şirketinin yüzde 5 hissesini satın almıştı.

QSI, ABD’deki ilk yatırımı için 200 milyon euro ödemişti. Arctos Partners’ın PSG’nin küçük ortağı yapılması da Katarlıların ABD’ye açılmasının ikinci ayağı oldu. QSI ve Doha merkezli yayıncı kuruluş beIN Group'un başında olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de anlaşmayı kulüp için "önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi ve Arctos'un "işlerine stratejik uzmanlık, fikir ve yenilik" getireceğini söyledi.