Real Madrid, derbiden 3 puanla döndü

14 Ekim 2017

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında oynanan başkent derbisinde Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 2-1 yendi.

Real Madrid'in 39. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçtiği mücadelede ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda konuk takımın farkı artırma çabalarına 56. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle karşılık veren Getafe, skoru 1-1'e getirdi.

74. dakikada kale çizgisi önünde topu boş kaleye yollayamayan Cristiano Ronaldo, 85. dakikada Isco'nun pasında bu kez rakip fileleri havalandırarak, takımını 2-1 öne geçirdi. Bu sezon La Liga'daki ilk golünü atan Ronaldo, Real Madrid'in sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu skorla puanını 17'ye çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla Valencia ve Atletico Madrid'in önünde ikinciliğe kadar yükseldi. Getafe ise 8 puanda kaldı.

Bu arada karşılaşma başlamadan kısa bir süre önce "7" numaralı Real Madrid forması giymiş bir gencin sahaya girmesi ve Cristiano Ronaldo'ya doğru koşması heyecanlı anlar yaşattı. Kendini Portekizli yıldız futbolcuya benzeten taraftar, Ronaldo'nun yanına kadar gitse de polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı.

Zidane, Real Madrid'de 100. maçına çıktı

45 yaşındaki Zinedine Zidane, Getafe karşılaşmasıyla Real Madrid'in teknik direktörü olarak 100. maçına çıktı.

Kulüp tarihinde 100 maça ulaşan 13. teknik direktör olan Zidane, bugüne kadar 76 galibiyet, 16 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Real Madrid, Zidane yönetiminde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 de İspanya Süper Kupası kazanma başarısını gösterdi.

Fransız teknik adamla maç başına 2,73 gol ortalamasıyla oynayan Real Madrid ayrıca 40 maçlık yenilmezlik serisiyle İspanyol futbolunda bir rekora imza attı. Zidanelı Real Madrid art arda 73 maçta gol atarak Avrupa'da bu rekorun yeni sahibi olurken, dünya futbolunda ise Santos'un rekorunu egale etti.

Kaynak: AA