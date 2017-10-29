Real Madrid Girona'da kaybetti

29 Ekim 2017

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Girona, Real Madrid'i 2-1 yendi.

Tarihinde ilk defa bu sezon La Liga'da mücadele eden Girona, Real Madrid ile ilk resmi maçını oynadı. Eflatun-beyazlılar, iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçen ilk yarıyı, 12. dakikada Isco'nun attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Girona, Cristhian Stuani'nin 54 ve Portu'nun 58. dakikadaki golleriyle 2-1 öne geçti. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kötü bir maç çıkaran defans oyuncuları Marcelo ile Achraf'ı 65. dakikada sahadan alarak yerlerine Lucas Vazquez ve Marco Asensio'yu oyuna aldı.

Karşılaşmanın son 25 dakikasında Real Madrid'in atakları sonucu değiştirmedi ve Girona sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Zorlu rakibi Real Madrid kaşısında geriden gelerek kazanan Girona, puanını 12 yaparak 11. sıraya yükseldi. Bu sezon ligde ikinci yenilgisini alan Real Madrid ise 20 puanla 3. sırada kaldı. 10. hafta sonunda lider Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

Ayrılıkçı gruplardan "bağımsızlık" sloganları

Öte yandan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve İspanya hükümetinin kararıyla yerel hükümeti feshedilen Katalonya'daki krizden dolayı Girona-Real Madrid maçı güvenlik açısından "yüksek riskli" olarak gösterilse de herhangi olay çıkmadı.

Sadece maç sırasında tribündeki ayrılıkçı gruplar bağımsız Katalonya bayrağı açarak "bağımsızlık" sloganları attı.

Kaynak: AA