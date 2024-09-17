Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Stuttgart maçı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lig Aşaması'nın start alacağı bu karşılaşma, her iki takım için de tarihi bir an olacak. Real Madrid ve Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geliyor. Peki, Real Madrid Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte tüm detaylar...

Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması’nda Stuttgart’ı 17 Eylül Salı yani bugün TSİ 22.00'da evinde ağırlayacak. Bu tarihi karşılaşma, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Stuttgart maçı Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, maç heyecanını Türkiye'nin önde gelen dijital platformlarından biri olan Tabii'de takip edebilecekler.

Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, taraftarlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e son dönemde daha fazla şans vermeye başladı. Ancak, Arda'nın Stuttgart karşısında ilk 11'de olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Arda Güler'in bu kritik maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı maç saatine yakın bir zamanda belli olacak.

Maç hakkında bilgiler

Real Madrid, Stuttgart ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 15 farklı Alman takımı ile mücadele eden Real Madrid, Stuttgart karşısında da sahaya galibiyet için çıkacak. Stuttgart ise İspanyol takımları karşısında oynadığı altı maçta galibiyet yüzü göremedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını 2010 yılında oynayan Stuttgart, o karşılaşmada Barcelona’ya 4-0 mağlup olmuştu.