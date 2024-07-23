Real Madrid'den 1 milyar Euro'luk tarihi gelir

İspanya La Liga devi Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar Euro'yu aşan tarihteki ilk kulüp olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda oyuncu transferleri hariç bir önceki yıla oranla yüzde 27 gelir artışı elde edilmiş ve toplamda 1 milyar 73 milyon dolar gelir elde edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid geride kalan sezonu 16 milyon Euro karla kapattığını açıklarken kulübün 574 milyon Euro'luk net değerini koruduğu ifade edildi.