Ronaldo, Juventus'a transfer oldu
Real Madrid, İtalya ekiplerinden Juventus'la Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda anlaştı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, İtalya ekiplerinden Juventus'la Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda anlaştı.
Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, takıma 2009'da katılan 33 yaşındaki Ronaldo'nun kendi talebi çerçevesinde Juventus'a transferinin kabul edildiği belirtildi.
Kulübün açıklamasında, Ronaldo'ya teşekkür edilerek 9 yıl boyunca elde edilen zaferlerin ötesinde Ronaldo'nun adanmışlık, çalışkanlık, sorumluluk, yetenek ve gelişim açısından bir örnek oluşturduğu vurgulandı.
Cristiano Ronaldo da İspanyol kulübün internet sitesindeki açıklamasında, "Sanırım hayatımda yeni bir dönem açmamın zaman geldi ve bu yüzden kulübün transferimi kabul etmesini istedim. Herkesten, özellikle de takipçilerimden beni anlamalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
İspanya basınında Marca gazetesindeki haberde, Ronaldo'nun 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu yazıldı.
Kaynak: AA