Ronaldo'nun toplam takipçi sayısı 1 milyarı aştı

BBC'nin haberine göre, ünlü futbolcu Ronaldo'nun, Instagram, Facebook, X, YouTube ile Çin Merkezli Weibo ve Kuaishou platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyar sınırını aştı.

Yıldız futbolcunun bu takipçi sayısına, geçen ay YouTube platformuna katılma kararını açıkladıktan sonra ulaştığı düşünülüyor. Ronaldo'nun YouTube'daki kanalı, bir hafta içinde 50 milyon abone sayısını geçmişti.

İngiltere merkezli PP Foresight teknoloji firmasından sosyal medya uzmanı Paolo Pescatore, 1 milyar takipçi sayısını "şaşırtıcı bir sayı" olarak nitelendirirken, "Bu, insanların teknoloji sayesinde yeni ve genç kitlelere ulaşma gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sahalarda sıkça Ronaldo ile karşılaştırılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin toplam 623 milyon, ünlü şarkıcılardan Selana Gomez'in 690 milyon, Justin Bieber'in 607 milyon ve Taylor Swift'in 574 milyon takipçisi bulunuyor.