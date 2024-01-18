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Rosier, satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralandı

Beşiktaş Kulübü, oyuncusu Valentin Rosier'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fransa'nın Nice ekibine kiralandığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, OGC Nice Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023-2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC Nice Kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi.

Valentin Rosier, 2020-2021 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta beğenilen bir performans ortaya koymuştu.