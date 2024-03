Saatte 5 bin 137 dolar kazanacak

Takip Et

Emre ERGÜL

Dünyanın en saygın gazetelerinden The New York Times’ın spor departmanının yayınladığı spor gazeteciliği sitesi The Athletic, Türkiye’nin NBA’deki gururu Alperen Şengün’le ilgili bomba bir iddiada bulundu. Shams Charania imzalı habere göre, Houston Rockets, bu sezona fırtına gibi giren ve istatikstiklerde takımının zirvesinde bulunan milli basketbolcuya “maksimım” sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

NBA’deki 3 yılın ardından çaylak kontratını tamamlamış olan Alperen’e 5 yıl için 225 milyon dolar teklif edilecek. Şengün’ün de evet demesi beklenen kontrat gerçekleşirse, milli basketbolcu Türk spor tarihinin en çok kazanan sporcusu rekorunu kıracak.

7.2 milyar TL kazanacak

Dünkü kur baz alındığında, Şengün 2029’a kadar 7 milyar 267 milyon TL maaş alacak. Bu noktada Şengün’ün bir günde kazanacağı para da merak konusu oluyor.

Normalde bir sporcunun günde/saatte/dakikada kazandığı para, o sporcuya ödenen maaşın saha/parke/ring içinde geçirdiği zamana bölünerek ölçülüyor. Örneğin geçtiğimiz yıl saha içi ve saha dışı gelirde en çok kazanan sporcu, Cristiano Ronaldo oldu. Ancak “dakikasına göre” en çok kazananlar listesinin başında kafes dövüşçüsü Conor McGregor oldu. Rakibi Donald Cerrone’u sadece 40 saniyede nakavt eden McGregor, 47 milyon 999 bin 976 dolar kazanmış oldu.

McGregor, 1 milyon doları 1 saniyede elde etmiş olduğu için en çok kazanan sporcu olarak biliniyor. Şengün’ün parkede geçireceği dakikayı baz alarak sezon sonlarında dakikada kaç lira kazanacağını da ileride yazarız ancak The Athletic’in ilan ettiği rakamı düşünerek, Şengün’ün 2029’a kadar saha içi ve dışı dahil ne kadar kazanacağını şöyle özetleyebiliriz:

- Yılda 45 milyon dolar kazanacak.

- Bu da ayda 3 milyon 750 bin dolar eder.

-1 günde kazanacağı para 123 bin 288 dolar.

- Bu da saatte 5 bin 137 dolar eder.

-Yani geçirdiği her dakikada 85, her saniyede de 1.4 dolar hesabına yatmış olacak.

Geçen sezon Rockets’ın en çok kazanan 11’nci basketçisiydi

Hoopshype.com’a göre, Alperen Şengün 2022/23 sezonunda Houston Rockets’tan 3 milyon 375 bin 360 dolar yıllık maaş aldı ve takımının 11’nci en çok kazanan sporcusu oldu. 8-10’uncu sıralardaki Moe Harkless, Ty Jerome ve Boban Marjanovic 4 milyon dolar bandında kazandı. 7’nci Justin Holiday 5.4 milyon dolara, 6’ncı Jae’Sean Tate ise 7 milyon dolara oynadı.

İlk 5 şöyle:

1-John Wall 47.345.760 $

2-Derrick Favors 10.183.800 $

3-Danny Green 9.710.528 $

4-Jalen Green 9.441.840 $

5-Jabari Smith John Wall 8.882.640 $

ABD’de bir sporcu ortalama 51 bin 729 $ kazanır

Zippia’ya göre, her türlü branşın büyük liglerinin dışında ABD’de bir sporcu yıllık 24 bin dolarla 108 bin dolar arasında kazanıyor. Bu da ortalama 51 bin 729 dolar ediyor. Saatlik kazançları ise 24.87 dolara tekabül ediyor. Sporcuların maaşları, eyalet, eğitim ve tecrübeye göre değişirken; veriler en çok Alaska’daki sporcuların para kazandığını gösteriyor.

Şu an en çok kazanan 290’ıncı NBA oyuncusu

En çok kazanan NBA oyuncuları listesinin başını 51.9 milyon dolarlık yıllık maaşla Stephen Curry çekiyor. Onu 47.6 milyon dolarla Kevin Durant, Nikola Jokic, LeBron James ve Joel Embiid izliyor. Bradley Beal 46.7 milyon dolarlık maaşıyla 6’ncı sırada… Ardından 45 milyon dolar maaşlılar geliyor. Bugün listenin 290’ıncı sırasında olan Alperen Şengün’ün, yıllık maaşını 45 milyon dolara çıkartması halinede, gelecek sene “Top-10”da yer alacağı kesin…

Yıllık maaşını 13 katına çıkartacak

Hoopshype sitesine göre, Alperen Şengün bu sezon Houston Rockets’tan yıllık 3 milyon 536 bin 280 dolar maaş aldı. The Athletic’in haberi doğru çıkarsa, Şengün tüm dengeleri değiştirip, yıllık maaşını yaklaşık 13 katına çıkarmış olacak!