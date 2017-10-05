05 Ekim 2017

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İzlanda ile yarın Eskişehir'de yapacakları 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçı öncesinde, Yeni Eskişehir Stadı'nda milli futbolculardan Arda Turan'ın katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, iki takım için de önemli bir maça çıkacaklarını, kaybeden takımın devam edemeyeceğini belirtti.

İzlanda maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Lucescu, şöyle konuştu:

"Sakinliği korumak çok önemli. Bu cesaret ister ve aynı zamanda güven ister. İki ekip de üst seviyede futbol oynuyor. İzlanda uzun zamandır beraber oynuyor ve birbirlerini iyi tanıyorlar. Organize ve disiplinli bir ekip. Fizik güçlerini ortaya koyan, uzun toplarla oynayan ancak büyük hatalar yapan bir takım. Sadece orta sahada değil iki kalenin önünde oynanacak bir maç olacak. Güçlerini kullanıyor ancak çok da hata yapıyorlar. Hiç ikili mücadeleyi kaybetmemeliyiz. Buna karşı koyacak fizik gücüne sahibiz. Bizim teknik oyuncularımız çok daha fazla ve kaliteli. Sakin ve sabırlı olmamız lazım. Hata yapacak bir duruma düşmemeliyiz. Ekibime büyük güvenim var."

"Sabri burada olmayı hak etti"

Lucescu, "Sabri Sarıoğlu ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yarın ilk 11'de görebilir miyiz?" sorularına "Çok kolay değil bu ekibe herhangi bir oyuncunun bir anda girmesi. Sabri, yarın ilk 11'de oynayamayacak ancak 3 gün sonra bir başka maçımız var. Burada olmayı hak etti. Yaşı önemli değil. Kalitesini beğendim. Göztepe'ye büyük katkıları olduğu görülüyor." yanıtını verdi.

"Herkes biliyor ki ben cezalandırıldım"

FIFA'nın kendisine verdiği 1 maçlık cezayla ilgili olarak Lucescu, "Saygı duymak zorundayım. Açıkçası bu konuyla ilgili çağrılıp dinlenilmek isterdim. Avrupa futbolunda 50 yıldan fazla tecrübeye sahip olarak bunu hak ediyordum. Benim ekibime karşı mağlubiyete mal olan hakeme hak verilmesi... Herkes biliyor ki ben cezalandırıldım. Ben bu cezayı hak etmedim. Karar bu, ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

Arda Turan: Mental olarak hazırım

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'da forma şansı bulamadığı hatırlatılarak yöneltilen "Kendini nasıl hissediyorusun?" sorusuna, "Uzun zamandır oynamadım ve kolay değil. Bu beni zorluyor. Daha önce bunu yaptım. Tekrar yapabilirim. Bazı maçları oynamak için mental olarak hazır olmak daha önemli. Yarın bu maçlardan birisi. Yarın tarihi günlerden birisi, ben de bunun parçası olmak istiyorum. Mental olarak hazırım ancak fizik olarak hazır olup olmadığımı yarın göreceğiz." cevabını verdi.

Kaynak: AA