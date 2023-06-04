Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı

Şampiyon Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde gövde gösterisi... Ligde geçen hafta Ankaragücü'nü yenerek 23. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Mücadelenin 28. dakikasında sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan Zaniolo, uzun mesafe kat ederek ceza sahasına kadar sokuldu. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren İtalyan yıldız sol ayağıyla çok sert bir şut çıkararak fileleri havalandırdı. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

61. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Luan Peres, topla birlikte ilerleyen Nicolo Zaniolo'ya arkadan müdahalede bulununca, son adam kuralı gereğince hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada fark 2'ye çıktı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında seken topu önünde bulan Mauro Icardi, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluşturdu.

Cimbom 79'da bir gol daha buldu. Kerem'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Zaniolo, hızla içe kat ederek ceza yayının gerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Cimbom, 23. şampiyonluğunu derbi zaferi ile taçlandırdı. Bu sonucun ardından Galatasaray 85 puana yükseldi. 77 puanda kalan Fenerbahçe'nin lig ikinciliği ise tehlikeye girdi. Beşiktaş gelecek hafta Konyaspor'u mağlup ederse, Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlayacak.