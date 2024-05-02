Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Dortmund tek golle PSG karşısında avantajlı
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta PSG'yi konuk etti.
Ev sahibi ekip, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un attığı golle 1-0 öne geçti. PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund, rövanş öncesi avantaj elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.
Yarı finalin diğer ayağında ise Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.
En son Alman finali 2012-13 sezonunda
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2012-13 sezonunda Alman temsilciler Bayern Münih ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelmiş, finalde Dortmund'u 2-1'lik bir skorla geçen Münih şampiyonlar şampiyonu olmuştu.