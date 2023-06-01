Şampiyonluk gelirleri arasında uçurum var!

Emre ERGÜL

Galatasaray, salı akşamı Ankaragücü’nü 4-1 ye­nerek Süper Lig’in biti­mine 2 hafta kala 23’üncü şam­piyonluğunu ilan etti. 77 puanlı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 4 Hazi­ran’da Aslantepe’de ağırlayacak olan 82 puanlı Galatasaray’ın şu ana kadar 26 galibiyet, 4 beraber­lik, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Galatasaray kalan maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşa­cak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), beraberlik ödülü (1.15 mil­yon TL) geçmişteki her şampi­yonluk (2.86 milyon TL) kalem­lerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 9.06 milyon euro ediyor.

Süper Lig’den bu sene hiçbir takım UEFA Avrupa Ligi’ne di­rekt katılamayacak. Süper Lig’in ikincisi ve üçüncüsü ile Zira­at Türkiye Kupası’nı kazanan takım da Konferans Ligi’ne gi­decek. Galatasaray, Şampiyon­lar Ligi’ne katılabilmek için 3 ön eleme oynayacak. Ön elemeler­de elenmesi durumunda Avrupa Ligi’ne gidecek.

Avrupa macerası öncesi kad­rosunu muhafaza etmeye çalışa­cak olan Galatasaray’ın işi “mali olarak” zor. Çünkü Galatasaray’ın şampiyonluk geliriyle Avrupa’nın 5 liginin şampiyonlarının elde et­tiği gelir arasında uçurum var.

Premier Lig, en zengin ve en çok takip edilen Lig

Premier Lig şampiyonu yayın gelirleri de dahil ortalama 160 milyon sterlin (185.3 milyon euro) kazanıyor. Sağdaki listede de görüldüğü gibi Premier Lig sonuncusunun dahi eline en az 100 milyon euro geçiyor. 2022/23 sezonunda 20 takım arasında, ilk 6 takım öncelikli olmak üzere, dağıtılacak toplam bedel 2.5 milyar sterlin (2.9 milyar sterlin).

İspanya'da yayın ücreti dağılımı: Fifty-Fifty

Avrupa’nın en çok kazandıran ikinci ligi, La Liga… Lig şampiyonunun eline ortalama 135 milyon sterlin, yani 156 milyon euro geçiyor. Bunun 91.6 milyon eurosu yayın bedeli… Lig ikincisinin yayın payı ise 85.07 milyon euro! Toplam yayın bedelinin yarısı, tüm La Liga takımlarına eşit dağıtılıyor. Kalan yarısı ise her takımın son 5 seneki başarısına göre pay ediliyor.

Alman takımları, yayın gelirini '70-30' paylaşıyor

Bundesliga şampiyonu kasasına ortalama 90 milyon sterlin, yani 104.2 milyon euro koyuyor. Bunun 20 milyon eurosu yayın bedeli… Bundesliga takımlarına dağıtılan toplam TV yayın ücreti yaklaşık 1 milyar euro… Bunun yüzde 70’i tüm takımlara eşit dağıtılıyor. Kalan yüzde 30 ise şampiyona daha fazla olmak üzere ilk 3 takıma dağıtılıyor.

İtalyan ve Alman Ligleri benzerlik gösteriyor

Serie A ile Bundesliga benzerlik gösteriyor. İtalya şampiyonu da Almanya şampiyonu gibi 90 milyon sterlin, 104.2 milyon euroyu kasaya koyuyor. Federasyonun ligi ilk sırada bitirene verdiği para 23.4 milyon euro. İkinci 19.4 milyon euro, üçüncü 16.8 milyon euro, dördüncü 14.2 milyon euro, beşinci 12.5 milyon euro, altıncı da 10.9 milyon euro alıyor.

Federasyon toplam 579 milyon euro dağıttı

Fransa Futbol Federasyonu’nun Ligue 1 takımlarına dağıttığı para 579 milyon euro… Şampiyon PSG, bu paranın 60 milyon eurosunu aldı. İkinci 48 milyon euro, üçüncü de 47 milyon euro kazanıyor. Fransa’da da “50- 30-20” yayın bedeli dağıtım sistemi bulunuyor. Yayın bedeliyle birlikte şampiyonun eline toplamda 100 milyon euronun üzerinde geçiyor.