Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe kritik virajda

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe topladığı 89 puanla 2. sırada bulunurken Konyaspor ise 36 puanla küme düşme hattının üzerinde 16. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz de kafilede yer almadı.

Ev sahibi Konyaspor'da ise sakatlıkları süren Yasir Subaşı, Metehan Mert, Anderson Niangbo ve Emmanuel Boateng'in yanı sıra sarı kart cezası bulunan Valon Ethemi ve Bouly Sambou karşılaşmada oynayamayacak. Marlos Moreno'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Çikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko