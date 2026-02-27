Son dakika: Samsunspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu, Samsunspor - Rayo Vallecano maçı nerede, ne zaman oynanacak?

Samsunspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi sonrası Samsunspor'un rakibi İspanya temsilcisi Rayo Vallecano oldu. Play-off'ta Shkendija'yı eleyerek tur atlayan kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçı 12 Mart'ta Samsun'da, rövanşı ise 19 Mart'ta Vallecas Stadı'nda oynayacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminin ardından UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Turnuvada yoluna devam eden Samsunspor'un rakibi İspanya temsilcisi Rayo Vallecano oldu.
Play-off turunda Shkendija'yı eleyerek adını son 16'ya yazdıran kırmızı-beyazlı ekip, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Rayo Vallecano ile eşleşti.
Maç nerede ve ne zaman?
Samsunspor, iki ayaklı eşleşmede ilk karşılaşmayı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda depasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise İspanya'daki Vallecas Stadı'nda yapılacak.
İlk maç 12 Mart'ta, ikinci karşılaşma ise 19 Mart'ta oynanacak.
Samsunspor, bu turda Rayo Vallecano'yu elemesi halinde çeyrek finalde Celje-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Sigma Olomouc-Mainz ve Rijeka-Strasbourg eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.
Eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
• Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
• AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)
• Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
• Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)
• Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya)
• Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)
• Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz (Almanya)
• Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)