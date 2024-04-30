Sivasspor, Galatasaray deplasmanından eli boş dönmek istemiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti.

Ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu aktaran Uygun, "Açıkçası Avrupa kupalarına gidecek son takımın belirleneceği bir sürece girdik. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Futbol adına güzelliği yansıtmak, oyun anlayışımızın, bireysel yeteneklerimizin sergilendiği güzel bir maç diliyorum." dedi.

Güç ve avantajlara bakıldığında Galatasaray karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayan Uygun, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gücünü bilmeyen yoktur. Dolayısıyla çok zor bir maça gidiyoruz. Burada puanlar alabilmek için mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

'Şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor'

Galatasaray maçının şampiyonluk yarışında önemli olduğunun sorulması üzerine Uygun, şunları kaydetti: "Şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor, kendi takımımda ne kadar başarılı olabilirim ona bakıyorum. Dört büyük takıma karşı da çıktık en üst seviyede maksimum mücadelemizi verdik. Dolayısıyla kimin ne olduğu beni ve camiamızı çok fazla ilgilendirmiyor. Onların göstereceği performansı, yaşananları herkes fazlasıyla görüyor. Biz sadece çıkacağız futbol adına ne yapmamız gerekiyorsa en güzel şekilde onu yapacağız. Sonra bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak."

Uygun, takımda golcü oyuncu Rey Manaj'ın Konyaspor maçında aldığı darbeden dolayı küçük bir sakatlığının bulunduğunu, antrenmanlara yarından itibaren katılacağını, Hakan Arslan'ın da koşulara başladığını ifade etti.

Galatasaray maçında kaleci Ali Şaşal Vural'a şans vereceğini dile getiren Uygun, diğer kaleci Nikolic'in performansından da memnun olduğunu söyledi.

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yarı sahada oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Bu arada idmanı ziyaret eden Kadı Burhanettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Uygun ve futbolculara tezahüratta bulundu. Sivasspor, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.