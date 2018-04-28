Sivasspor, Gençlerbirliği'ni ateşe attı
Demir Grup Sivasspor konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Gençlebirliği bu sonuçla düşme potasında dezavantajlı konuma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Mağlubiyet sonrası Gençlerbirliği 30 puan ile 17. yer alırken, Sivasspor puanını 44'e yükseltti.
Sivasspor 18. dakikada golü buldu. Saivet'in ceza alanı sağ çaprazından arka direğe ortasında kale alanındaki Hakan Arslan, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
35. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından plase vuruşunda kaleci Hoph, meşin yuvarlağı kontrol etti.
37. dakikada Sessegnon, topu savunmanın arkasına sarkan İlker Karakaş'a göndermek istedi. Kalesini terk ederek meşin yuvarlağı kontrol eden Ali Şaşal Vural, tehlikeyi büyümeden önledi.
45. dakikada rakiplerini çalımlayarak soldan ceza alanına giren Manu'nun yakın mesafeden çapraz pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
64. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Hopf yerden seken topu güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kone'nin hafif sağ çaprazdan etkili vuruşunda kaleci Hopf gole yine izin vermedi.
72. dakikada Saivet'in ceza yayı civarından vuruşunda kaleye yönelen topu savunma oyuncuları son anda uzaklaştırdı.
77. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Saivet'in pasında Robinho'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmadan sekerek yön değiştiren meşin yuvarlağı kaleci Hopf, güçlükle kornere tokatladı.
89. dakikada sağdan ceza alanına giren Cyriac'ın pasında Robinho'nun yakın mesafede bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA