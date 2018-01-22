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Sivasspor, Robinho ile anlaştı

Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı golcü Robinho ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli golcü, yapılacak son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Sivasspor, Robinho ile anlaştı
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Demir Grup Sivasspor, 33 yaşındaki yıldız futbolcu Robinho ile anlaşma sağladı.

Transferi için Sivasspor’un uzun süredir mesai harcadığı ve son görüşmelerin ardından prensipte anlaşmaya vardığı Robinho, yarın Sivas’ta olacak.

Brezilyalı futbolcu, Sivassporlu yöneticiler ile son pürüzleri hallettikten sonra 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. 

Kaynak: İHA

robinho Sivasspor

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