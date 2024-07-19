Sivasspor'un yeni başkanı: Bahattin Eken

Başkanlığa getirilen Bahattin Eken görevi devraldığı için büyük onur ve heyecan yaşadığını belirtti ve "Bu kulübün başkanlığı görevini üstlenmek benim için büyük bir gurur kaynağıdır. 9 yıl beraber görev yaptığım Mecnun Otyakmaz'ın bıraktığı mirası devam ettirmek ve kulübümüzü daha da ileriye taşımak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Birlikte hareket ederek, Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için kenetlenmeliyiz. Sivasspor'un geleceği parlak ve umut doludur" dedi.

Takımı Süper Lig'e çıkaran ilk başkan: Mecnun Otyakmaz

Takım tarafından yapılan ve Mecnun Otyakmaz'ın Sivasspor'u ilk defa 'Süper Lig'e çıkaran başkan' olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otyakmaz, kulübümüz için yıllar boyunca büyük emekler vermiş, başarılara imza atmış ve Sivasspor'u Türkiye'nin en önemli futbol kulüplerinden biri haline getirmiştir. Başkanlık dönemi boyunca her zaman kulübümüzün menfaatlerini gözetmiş, Sivasspor'u daha ileriye taşıma adına birçok projeye imza atmıştır. Otyakmaz, başkanlık dönemi boyunca Sivasspor'un hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza atmasına öncülük etmiştir. Takımımız, onun liderliğinde Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde mücadele etmiş ve 60. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştür. Otyakmaz'ın yeni görevi, Türk futboluna olan katkılarını daha geniş bir platforma taşırken aynı zamanda kulübümüz adına da büyük bir onur kaynağıdır."