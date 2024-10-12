SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'ndan 2 isim kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan hazırlık maçında sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı. Aynı karşılaşmada sarı kart gören Kaan Ayhan ise İzlanda mücadelesinde cezalı duruma düştü ve kadrodan çıkarılan bir diğer isim oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör ve ekip, iki oyuncunun yerine yeni isimler çağırıp çağırmayacağı konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapacak.