SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'ndan 2 isim kadrodan çıkarıldı
Son dakika haberi... A Millî Takım'ın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan sakatlık ve ceza nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan hazırlık maçında sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı. Aynı karşılaşmada sarı kart gören Kaan Ayhan ise İzlanda mücadelesinde cezalı duruma düştü ve kadrodan çıkarılan bir diğer isim oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör ve ekip, iki oyuncunun yerine yeni isimler çağırıp çağırmayacağı konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapacak.