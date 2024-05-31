  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Son dakika: Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Takip Et

Son dakika: Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Trendyol Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."