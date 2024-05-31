Son dakika: Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."