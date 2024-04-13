Son dakika... Beşiktaş, Fernando Santos'un görevine son verdi
Son dakika... Beşiktaş, kendi evinde Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Fernando Santos’la yolları ayırma kararı aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında bugün kendi sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlamış, maçtan 1 puanla ayrılmıştı. Siyah beyazlılar bu sonuçla galibiyet hasretini beş maça çıkarmıştı.
Beşiktaş, maçın ardından X hesabından yayınladığı açıklamada "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadesine yer verdi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."