Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu
Son dakika haberi: 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı.
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava şartları nedeniyle nötralize edilmişti. Sporcular, Caddebostan'da 1 tur atarak Sultanahmet'te parkuru tamamladı.
59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun galibi ise Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek oldu.
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