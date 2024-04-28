  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu
Takip Et

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu

Son dakika haberi: 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava şartları nedeniyle nötralize edilmişti. Sporcular, Caddebostan'da 1 tur atarak Sultanahmet'te parkuru tamamladı.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun galibi ise  Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek oldu.

AYRINTILAR GELİYOR..