SON DAKİKA: Euro 2024 Türkiye Çekya maçı sonucu Türkiye: 2- Çekya: 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı.

Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı. Çekya ise bir puanla Avrupa Şampiyonası'na gruplarda veda etti.

Son 16 turunda rakip Avusturya

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Avusturya maçında yok

Milli takımda Çekya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu mücadelede gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Hakan Çalhanoğlu 66. dakikada, Samet Akaydın da 85. dakikada sarı kart gördü.

Turnuvadaki ikinci sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Hakan ve Samet, ay-yıldızlı ekibin Avusturya ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hakan Çalhanoğlu 19. golünü attı

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya karşısında ay-yıldızlı ekibi 1-0 öne geçiren golü attı.

Hakan, karşılaşmanın 51. dakikasında attığı golle A Milli Takım'da çıktığı 89. maçta 19. kez gol sevinci yaşadı.

Türkiye, üçüncü kez gruplardan çıktı

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez grup aşamasını geçmeyi başardı.

Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de gruplardan çıkmıştı.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

Çekya 10 kişi

Çekya, Türkiye karşısında ilk yarıda 10 kişi kaldı.

İlk sarı kartını 11. dakikada gören Antonin Barak, 20. dakikada önce ikinci sarı kartını ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.