SON DAKİKA: EURO 2024'te İngiltere yarı finalde
Son dakika gelişmesi... 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere ile İsviçre bugün Düsseldorf Arena'daki çeyrek final maçında karşılaştı. Normal süresi ve uzatması 1-1 sona eren maçta penaltılara geçildi. İngiltere, penaltılar sonucu yarı finale çıktı.
2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmaları bugün sona eriyor. İngiltere ve İsviçre bugün turnuvanın üçüncü çeyrek final maçında karşılaştı.
Maçta ilk gol 75'inci dakikada Breel Donald Embolo'dan geldi. İsviçre'nin golüne İngiltere, 80'inci dakikada Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka'yla karşılık verdi. Maçın normal süresi 1-1 sona erirken, uzatmalara geçildi. Uzatmada da gol sesi çıkmayınca yarı finale yükselecek takım penaltılarla belirlendi.
EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i eleyen Fransa'yla 9 Temmuz'da saat 22:00'de yarı finalde karşılaşacak. İngiltere, Türkiye - Hollanda maçının galibiyle 10 Temmuz'da karşılaşacak.