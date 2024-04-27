Son dakika... Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1'le geçti

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede forvet hattında Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya süren Kartal, kaptan Edin Dzeko'yu ise kulübede oturttu.

Fenerbahçe'de kalede Livakovic, savunmada Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve forvette Michy Batshuayi ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Rade Krunic, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı ise yedek kulübesindeki isimler oldu.

Kaptan Edin Dzeko, ligde ilk kez yedek kaldı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek kulübesinde başladı.

Sezonun geride kalan 33 haftalık periyodunda 32 maça ilk 11'de başlayan Dzeko, Mondihome Kayserispor deplasmanında oynanan mücadelede ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Michy Batshuayi ikinci kez ilk 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verilen Michy Batshuayi, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de forma giydi.

Belçikalı futbolcu, Edin Dzeko'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyip 3 gol atmayı başarmıştı.

Bu sezon ligde 23 maçta süre alan Batshuayi, 22 karşılaşmada oyuna sonradan girdi.

Lig karşılaşmalarında 10 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, bu sezon Ülker Stadı'nda ilk kez bir lig maçında ilk 11'de çıktı.

Maçtan notlar...

4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.

10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma uzun pasında, ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunda Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde altıpas üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında topu önünde bulan Necip Uysal'ın şutunda, savunmada Szymanski meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

69. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde top kapma mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Batshuayi, yanında müsait durumdaki Szymanski'yi gördü. Ceza yayı üzerinde Szyamnski, sağdan ceza sahasına bindiren uygun durumdaki İrfan Can'a topu aktardı. Milli oyuncu, kontrol ettikten sonra çektiği şutta top ağlarla yolladı: 2-0

82. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Tribünler doldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerin tamamı doldu.

Beşiktaşlı taraftarlar maçtan 2 saat önce deplasman tribünündeki yerlerini alırken, Fenerbahçe tribünleri de maçın başlamasına 1 saat kala tamamen doldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.