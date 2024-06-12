Son dakika... Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi: 3-0 mağlup etti
Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta ilk maçında Tayland’ı 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Hong Kong’un ev sahipliği yaptığı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü haftanın ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ı 3-0 mağlup etti. Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadelenin ilk iki setini Türkiye 25-17 kazandı.
Maçın üçüncü setinde de rakibini 25-17 mağlup eden Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi 14 sayıyla Hande Baladın oldu.
Filenin Sultanları maç takvimi
13 Haziran Perşembe:
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
Türkiye-Brezilya