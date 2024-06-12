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Son dakika... Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi: 3-0 mağlup etti

Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta ilk maçında Tayland’ı 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

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Hong Kong’un ev sahipliği yaptığı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü haftanın ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ı 3-0 mağlup etti. Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadelenin ilk iki setini Türkiye 25-17 kazandı.

Maçın üçüncü setinde de rakibini 25-17 mağlup eden Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer ismi 14 sayıyla Hande Baladın oldu.

Filenin Sultanları maç takvimi

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya