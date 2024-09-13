Son Dakika: Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray Spor Kulübü'nün Futbol Direktörü Cenk Ergün, ani bir kararla görevinden istifa etti. Ergün, kararını kulüp yönetimine yazılı olarak iletti ve bu kararın kulüp için zarar vermemesi ile kendi itibarsızlaştırılmasının önlenmesi amacıyla alındığını belirtti. Detaylı açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağını vurgulayan Ergün, kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

Son dönemde, Cenk Ergün'ün Roma'ya gitmesine rağmen Zalewski transferinin tamamlanmaması nedeniyle yoğun eleştiriler aldığı belirtiliyor. Ayrıca, Ergün'ün görevde olduğu süre zarfında iki yıl süreyle sözleşmesinin uzatıldığına dair haberler çıkmıştı. Yaz transfer dönemi ise gün sonunda kapanacak, bu nedenle kulübün transfer planları ve işlemleri açısından kritik bir gün yaşanıyor.

Galatasaray camiasında geniş yankı uyandıran bu gelişme, kulüp yönetimi ve taraftarlar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Ergün'ün istifasının ardından kulübün nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.