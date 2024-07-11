Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu!
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçın yeri ve tarihi belli oldu.
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Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.