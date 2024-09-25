Son dakika: Galatasaray Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi
Son dakika gelişmesi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendi.
48. dakikada Jakobs'un uzun pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Osimhen, ön bölümde topa kafayı vurdu. Arka direğe doğru giden meşin yuvarlak, Baba'nın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-0.
63. dakikada Jakobs'un ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, gole izin vermedi.
66. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
67. dakikada PAOK, beraberliği yakaladı. Jonny, Zivkovic'in pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu önünde bulan Konstantelias, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
75. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Kaan Ayhan'ın ortasında arka direkteki Mertens, topu Osimhen'e indirdi. Nijeryalı santrfor, bu pozisyonda meşin yuvarlağı altıpas çizgisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
90+5. dakikada Galatasaray, durumu 3-1 yaptı. Kerem Demirbay'ın pasında Icardi, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.