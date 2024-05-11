Son dakika... Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü! Zorunlu işin yapıldı

Şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig'de 36'ncı hafta maçlarının tümü yarın saat 19:00'da oynanacak. Lider Galatasaray Fatih Karagümrük'le mücadele edecek. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise yarın evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Fanatik'ten Memduh Borazan'ın haberine göre Kayserispor kafilesi bugün İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Ancak kalkıştan sonra uçağa yıldırım isabet etti. Kaptan pilotun dönüş kararının ardından uçak Kayseri'ye acil iniş yaptı, sefer iptal edildi. Bunun üzerine kafile havalimanında beklemeye başladı.

Kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç da sosyal paylaşım sitesi üzerindeki paylaşımında, "Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun" ifadesini kullandı.