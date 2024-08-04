Son dakika: Milli boksörümüz Hatice Akbaş finalde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.Boks kadınlar 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, finale yükseldi
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North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.
İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.
Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.
Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.